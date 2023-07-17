Ticaret aşamalarının daha çok incelendiği son günlerde devlet tarafından vatandaşlar için güvenli ürün yasası gündeme getirildi. Bu yasaya göre bir ürünün üretimden ve satışından sorumlu olan tüm kanallar, ürünleri ile ilgili 10 yıl garanti vermek zorunda kalacak. Bunun anlamı üretimden ve dağıtımdan sorumlu olan imalatçı, satıcı, ithalatçı ve dağıtıcı firmaların, ürünlerinden 10 yıl sorunlu tutulacağıdır.

Para cezası uygulanacak;

Bir ürün güvenli değilse ve risk oluşturuyorsa, bunu üreten ve satan kişiler için 500 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Meclise sunulan yasaya göre riskli ürünleri olan şirketler ürünlerini geri çağırma, ürün değerini ödeme, sorun giderme ve güvenli ve eşdeğer olan bir başka ürünle değiştirme gibi işlemelerden yükümlü olacak.

Üretici ve dağıtıcılar, ürünlerin teknik koşullara ve güvenilirliğe uymaması durumunda 2 bin liradan başlayarak 250 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Buna rağmen düzeltme yapmayan şirketler içinse para cezası iki katına yani 500 bin liraya kadar çıkabilecek.

Zarar veren ürünün verdiği zarar ödenecek;

Alınmış olan bir ürün, başka bir mala ya da kişiye zarar veriyorsa, bu ürünün ithalatçısı ya da imalatçısı olan firma, söz konusu kişiye zararını ödemekle yükümlü olacak. Vatandaşların yapmış olduğu üreticiyi zarardan ya da bu tazminattan kurtaran hükümler ise geçersiz kabul edilecek. Vatandaşlar üretici ve dağıtıcı firmalara gördükleri maddi ve manevi zarar için tazminat davası açabilecek ve bu borçlar, Borçlar Yasasına göre değerlendirilecek. Vatandaşların bu tazminat haklarını kullanmaları için de 3 yıllık bir süre belirlendi.

Sonuç;

Vatandaşlar, kusurlu, güvenliksiz ya da teknik koşullara uymayan mallara satın aldığında satıcılar bu malların değişimi ya da iadesi ile sorumlu tutuluyor. Yeni yasa tasarısı onaylanırsa, bu tür malları üreten ya da ulaştıran tüm şirketler para cezası ödeyecekler. Ayrıca satılan bu kusurlu mal yüzünden başka bir mala veya insana verilen zarar ise maddi ve manevi tazminat davası ile geri alınabilecek. Bu davayı açabilmek için 3 yıllık süre belirlenecek. 3 yıl içinde açılmayan davarlardan doğan tazminat hakkı ise zaman aşımına uğrayacak.