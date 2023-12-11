Soğuk havaların etkisini gösterdiği bugünlerde, hafta sonu güneş tekrar kendini gösterince vatandaşların Bursa’daki ilk rotalarından birisi Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç oldu.

Tüm Türkiye’de ve dünyada, Balıkçı Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesiyle meşhur hale gelen Leylek Köyü’nde hafta sonu ziyaretçi akını yaşandı. Karacabey Belediyesi’nin gerçekleştirdiği turizm atakları ile yıl boyu ziyaretçi ağırlayan Leylek Köyü’ndeki yoğun ilgiden mahalle halkı da memnun. Köyde yapılan tekne turları kayıkçıların yüzünü güldürürken, köy kadınlarının işlettiği EKADER Derneği’nin yerel ürünleri büyük rağbet gördü. Öte yandan sahil kıyısında bulunan ahşap kulübelerde yerel ürün satışları yapan leylek köy halkı da gelen misafirleri çeşitli imkanlarla ağırlıyor. Leylek Köyü’nün turizm bölgesi haline gelmesi için yaptığı tanıtım katkıları için mahalle halkı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a teşekkürlerini yineledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Leylek köyümüz, potansiyeli olmasına rağmen yıllarca bu turizm pastasından payını alamıyordu. Göreve geldikten sonra birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da önemli çalışmalar yaptık. Bugün Leylek Köyü kışın ortasında, leyleklerin bile olmadığı bir zamanda ziyaretçi akınına uğruyorsa, bu Karacabey Belediyesi olarak bizim de önemli bir başarımızdır ve bundan mutluluk duyuyoruz” dedi.