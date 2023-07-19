2023 yılı için hedeflenen vergi tahsilatı, ek bütçe ile getirilen artışlarla birlikte büyük bir artış gösteriyor. İlk 6 ayda tüketicilerden alınan KDV, ÖTV ve diğer dolaylı vergiler 1 trilyon lirayı aşarken, ikinci yarıda bu miktarın 1,8 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Kamu mali dengelerini yeniden kurma hedefiyle yapılan radikal vergi düzenlemeleri, mükelleflerin ikinci yarıda ödeyeceği toplam vergi tutarını %71,5 artırdı. İlk 6 ayda toplam vergi geliri 1,6 trilyon lira iken, ikinci yarıda tüketimden elde edilecek gelirlerle birlikte toplam 2,7 trilyon liraya ulaşması öngörülüyor.

Bu duruma göre, mükellefler ilk yarıda ödedikleri her 100 lira vergiye karşılık ikinci yarıda yaklaşık olarak 171,5 TL ödeyecek. 2023 yılı bütçe kanunu ile toplam vergi geliri; yaşamsal ihtiyaçlar için yapılan harcamalardan elde edilen KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerden 1 trilyon 156,8 milyar lira, doğrudan vergilerden ise Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden 1 trilyon 41,7 milyar lira olmak üzere toplam 3 trilyon 199,5 milyar lira olarak öngörülmüştü.

Ocak-Haziran döneminde 1 trilyon 620,3 milyar lira vergi tahsilatı gerçekleştirildi. Bunun 1 trilyon 22,2 milyar lirası dolaylı vergilerden, 571,5 milyar lirası ise doğrudan vergilerden elde edildi. İlk yarıdaki tahsilatlar, başlangıç hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Ancak artan kamu harcamaları nedeniyle ek bütçe yasası ile vergi yükü artırıldı.

Doğrudan vergilerden Gelir Vergisi'nde ikinci yarıda tahsilatın ilk yarıya göre %69,7 artarak 439,1 milyar lira olması bekleniyor. Kurumlar Vergisi tahsilatı ise %70,1 artarak 494,6 milyar liraya yükselecek. Mülkiyetten alınan vergilerde ise tahsilatın ilk yarıya göre %152,3 artışla 54,5 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Dahilde Katma Değer Vergisi (KDV) ise 2023 için 203,6 milyar lira tahsilat hedefiyle belirlenmişti. Ek bütçeyle birlikte tahsilat hedefi 310 milyar liraya yükseldi. Yılın tamamında tahsil edilmesi hedeflenen dahilde KDV geliri 513,6 milyar lira oldu. İlk yarıda tahsil edilen 125,9 milyar lira göz önüne alındığında, ikinci yarıda 387,7 milyar lira KDV tahsil edilmesi gerekiyor. Dış ticaret vergileri olan ithal KDV ve Gümrük Vergisi ise 1 trilyon 56,8 milyar lira olarak belirlendi. İlk yarıdaki tahsilat düşünüldüğünde, ikinci yarıda toplanması gereken miktar 642,7 milyar lira olarak öngörülüyor.