KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde vince çarparak takla atan otomobilde bulunan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kullar Caddesi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 33 CCF 391 plakalı otomobil, Y.K. tarafından kullanılan 34 GH 5972 plakalı vinçle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak yan durdu. Otomobil sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Ö’ye ilk müdahaleyi yaparken, kazayı burnu bile atlatan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.