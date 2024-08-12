PlayStation Store, Türkiye'deki fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda, 1500'den fazla oyunun bulunduğu 2 binden fazla üründe fiyat artışlarının yaşandığı tahmin ediliyor. Zam, ek paketler, oyun içi para birimleri ve diğer içerikleri de kapsıyor.
Yeni fiyatlandırmaya göre, Hogwarts Legacy (PS5) 2 bin 249 TL'den 3 bin 149 TL'ye yükseldi; Red Dead Redemption ise 1249 TL'den 1749 TL'ye çıktı. Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği A Plague Tale: Requiem ise 1999 TL'den 2 bin 799 TL'ye terfi etti.
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hogwarts Legacy
|2.249 TL
|3.149 TL
|A Plague Tale: Requiem
|1.999 TL
|2.799 TL
|Dead Island 2
|1.749 TL
|2.499 TL
|Banishers: Ghosts of New Eden
|1.629 TL
|2.299 TL
|Red Dead Redemption 2
|1.629 TL
|2.299 TL
|Dying Light 2
|1.499 TL
|2.099 TL
|Alone in the Dark
|1.499 TL
|2.099 TL
|Lies of P
|1.379 TL
|1.949 TL
|Red Dead Redemption
|1.249 TL
|1.749 TL
|Death Stranding
|1.249 TL
|1.749 TL
|Sea of Thieves
|999 TL
|1.399 TL
|Helldivers 2
|999 TL
|1.399 TL
|Resident Evil Village
|879 TL
|1.199 TL
Kaynak: EKONOMİM.COM