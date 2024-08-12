PlayStation Store, Türkiye'deki fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda, 1500'den fazla oyunun bulunduğu 2 binden fazla üründe fiyat artışlarının yaşandığı tahmin ediliyor. Zam, ek paketler, oyun içi para birimleri ve diğer içerikleri de kapsıyor.

Yeni fiyatlandırmaya göre, Hogwarts Legacy (PS5) 2 bin 249 TL'den 3 bin 149 TL'ye yükseldi; Red Dead Redemption ise 1249 TL'den 1749 TL'ye çıktı. Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği A Plague Tale: Requiem ise 1999 TL'den 2 bin 799 TL'ye terfi etti.

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat Hogwarts Legacy 2.249 TL 3.149 TL A Plague Tale: Requiem 1.999 TL 2.799 TL Dead Island 2 1.749 TL 2.499 TL Banishers: Ghosts of New Eden 1.629 TL 2.299 TL Red Dead Redemption 2 1.629 TL 2.299 TL Dying Light 2 1.499 TL 2.099 TL Alone in the Dark 1.499 TL 2.099 TL Lies of P 1.379 TL 1.949 TL Red Dead Redemption 1.249 TL 1.749 TL Death Stranding 1.249 TL 1.749 TL Sea of Thieves 999 TL 1.399 TL Helldivers 2 999 TL 1.399 TL Resident Evil Village 879 TL 1.199 TL