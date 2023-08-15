Bursa'nın İznik ilçesinde, Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, seyir halindeki bir otomobilin viraja hızlı girmesi sonucu gerçekleşti. Plakası 16 AJN 996 olan otomobilin sürücüsü M.A, viraja yaklaştığı sırada aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada aynı yolda seyir halinde olan ve plakası 16 RAN 01 olan bir başka araç ise H.Ö tarafından yönetiliyordu. Kontrolden çıkan ilk otomobil, karşı şeritten gelen araca çarparak durabildi.

Kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin viraja hızlı bir şekilde yaklaştığı ve ardından savrularak karşı şeride geçtiği anlar net bir şekilde görülebiliyor. Kazanın etkisiyle çarpışma anı da kameralar tarafından kaydedildi.

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri tedbir amaçlı olarak İznik Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Kazanın nedeni ve sorumluluk konusu üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak.