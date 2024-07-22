Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iki viski ve bir şarap grubuna zam yapıldığını bildirdi. Enflasyonun artışı ve ülkedeki ekonomik dalgalanmalar neredeyse her ürün ve hizmeti zam dalgasıyla etkilemeye devam ediyor. Bu kez zam haberleri, Famous Grouse ve Jagermeister viskilerinden ve Edrine şarap grubudan geldi.

Erol Dündar, X platformundaki paylaşımında, Famous Grouse ve Jagermeister viskilerinin ve Edrine şarap grubu fiyatlarına zam uygulandığını duyurdu.