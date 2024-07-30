Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Devir Teslim Töreni ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun katılımıyla Başhekimlik Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek, görevi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz’dan teslim aldı. Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Prof. Dr. Evren karayel Gökkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük ve Sinan Karabulgu, Meslek Yüksekokul Müdürleri, akademik ve idari personel katılım sağladı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, çalışmaları ve emekleri için Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz’a teşekkür ederek, göreve yeni atanan Doç. Dr. İbrahim Eren Pek’e başarılar diledi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.