Kırklareli’nin Vize ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 75 araç sürücüsüne ceza uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve Vize Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 616 araç ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı ve eksiklikleri olduğu tespit edilen 75 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 2 sürücünün ise sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 9 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.