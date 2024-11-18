Vodafone Business, sunduğu SD-WAN teknoloji çözümüyle Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım markalarından olan Opet’in dijital dönüşümündeki çözüm ortağı oldu.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, sunmuş olduğu yeni nesil bağlantı teknolojileriyle şirketlere yedekli, güvenli ve hızlı iletişim ağları sağlarken, müşterilerinin dijital dönüşümlerine destek olmayı da sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, Opet ve Sunpet markalarıyla yaklaşık bin 900 istasyonuyla Opet’in bu alandaki çözüm ortağı olan Vodafone Business, şu anda bin 600’den fazla istasyonda kurmuş olduğu SD-WAN (yazılım tabanlı geniş alan ağı sistemi) hizmetiyle yeni iş ortağının verimliliğini artırarak, müşterisine esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir iş süreci sağlamış olacak.

“Ağ yönetimi efektif bir şekilde optimize edilerek ağ performansı artacak”

Müşterilerinin kritik uygulamalarını kesintisiz, güvenli ve verimli şekilde yönetirken, sundukları bağlantı çözümlerle partnerlerine iş sürekliliği sağlama hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Günümüzde merkez ve istasyonlar arasındaki bağlantının standart olmaması, eski tip modemler nedeniyle doğan arıza süreçlerinin istasyonlarda kesintiye ve iş kaybına neden olması işletmelerin önündeki en önemli sorunlardan biri. Platform olarak, teknoloji iş ortağımız Opet ile de tam da bu noktada bir iş birliğine gitmiş olduk. Markanın ülke genelinde faaliyetlerini yürüttüğü aktif istasyonları ile merkez arasında SD-WAN oluşturmasını sağlarken; tüm Opet ve Sunpet istasyonlarının, müşterimiz tarafından belirlenen güvenlik politikasıyla sistemdeki tüm bileşenlerle 7/24 erişebilir olmasına imkân sunduk. Bu sayede ağ trafiğini daha efektif bir şekilde yöneterek ağ performansını artıracak olan markanın, cihazlar arasındaki veri transfer hızı da artacak. Bunun yanında veri merkezleri ile müşterimizin akaryakıt istasyonları arasında uçtan uca hızlı, güvenli ve kesintisiz bir iletişim de sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Opet Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Gündüz ise gerçekleşen iş birliği hakkında şöyle konuştu: “Türkiye genelinde yaklaşık bin 900 istasyonumuzla müşterilerimize kusursuz hizmet vermek için çalışıyoruz. Hizmet devamlılığımız için bayilerimizle aramızda kesintisiz bir ağ bağlantısı çok önemli. Vodafone Business, bu konuda sunmuş olduğu hizmetlerle geçmişten beri bizim için önemli bir teknolojik ortak konumunda. Gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliği sayesinde ağ altyapımızı daha esnek, kesintisiz ve güvenli bir yapıya kavuşturduk. Yine bu sayede altyapımızı merkezden yönetilebilir bir hale getirerek verimliliğimizi artırdık. Platform ile gerçekleştirdiğimiz SD-WAN projesiyle iletişim hızımızı yükseltirken, uçtan uca daha güvenli ve hızlı bir ağ altyapısına da kavuşmuş olduk.”

SD-WAN, BT maliyetlerini düşüyor

Açıklamaya göre, geleneksel WAN’ı hayata geçirmek ve yönetimini gerçekleştirmek, bilişim teknolojileri alanında en maliyetli süreçler arasında yer alıyor. SD-WAN çözümüyle ise esnek, ölçeklenebilir ve geleneksel olarak bir WAN oluşturmanın yanında oldukça uygun maliyetlerle ihtiyaçlara yanıt bulunabiliyor. Özellikle farklı lokasyonlarda şubeleri ve ofisleri bulunan kurumların bilişim teknolojileri altyapılarının olmazsa olmazı olan geniş alan ağlarının uygun maliyetler ile en hızlı ve en basit şekilde oluşturulmasını sağlayan SD-WAN, geleneksel yöntemlerden farklı olarak bulut ağı üzerinden iş yönetme şansı verirken, Geleneksel WAN teknolojilerine göre daha esnek ve düşük maliyetli bir ağ çözümü sunuyor.