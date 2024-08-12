Vodafone Business, sunduğu Red Enerji çözümüyle Türkiye’nin önde gelen markalarından Kurt Kumaş’ın teknoloji çözüm ortağı oldu. Nesnelerin interneti tabanlı Red Enerji hizmeti şirketin enerji maliyetlerini yüzde 12 oranında düşürürken, Vodafone Business iş ortağının yeşil dijital dönüşümüne imkân sağlayarak daha yaşanılabilir bir gelecek ve sürdürülebilirlik adına önemli bir katkı sağladı.

Teknoloji çözümleriyle işletmelere verimlilik ve tasarruf imkanı sunarken, şirketlerin yeşil dijital dönüşümlerine imkân sağlayan Vodafone Business, IoT çözüm grubu ile şirketlerin veriye dayalı karar alarak kaynaklarını daha verimli kullanmalarına olanak sağlıyor. Bu noktada Türkiye sanayiinin önde gelen kumaş markalarından Kurt Kumaş’a Red Enerji çözümü ve GES iklim izleme istasyonlarıyla hizmet veren platform, sunduğu çözümlerle kurumsal müşterisinin operasyonel verimlilik ve yeşil dijitalleşme yolculuğundaki en önemli partnerlerinden biri oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Enerji tüketim verilerini tek bir ekran kullanarak uzaktan izlenmesini ve kontrol edilebilmesini sağlayan uçtan uça tasarlanmış bir IoT çözümü olan Red Enerji, aylık yüzde 30’lara kadar enerji tasarruf imkânı sunarak elektrik tüketim maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürmeye olanak sağlıyor.

“Maliyet kontrolüyle beraber yeşil dönüşüme de yatırım yapılmış oldu”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bulut uygulamaları, yapay zekâ, IoT ve veri merkezi gibi teknolojilerimizle, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü şirketlerimize sunuyoruz. Bu paralelde biz de Red Enerji çözümümüzle kumaş sanayimizin önde gelen markalarından Kurt Kumaş’ın çözüm ortağı olduk. Şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda ihtiyaç duydukları veri toplama, entegrasyon ve otomasyon altyapısını sunarken üretim süreçlerini optimize eden Red Enerji çözümümüz sayesinde Kurt Kumaş; enerji verimliliğini artırırken ve maliyetlerini önemli ölçüde düşürmüş oldu. Kurt Kumaş ayrıca havalandırma, aydınlatma gibi sistemlerini uzaktan yönetebilme yetisi kazanırken, bunun yanında karbon emisyonunu da hesaplayarak geleceğe ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamış oldu.

Bununla beraber geçtiğimiz aylarda yayınladığımız Yeşil Dijital Dönüşüm raporumuzda, Red Enerji gibi yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital enerji çözümlerinin kullanılmasıyla Türkiye’de 21 milyar TL’yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tondan fazla azalma sağlanabileceğini vurgulamıştık. Bu doğrultuda Vodafone Business olarak işletmelerin yeşil dijital dönüşüm süreçlerinde onların en güvenilir iş ortağı olmaya devam ederken, bu dönüşümü hızlı ve güvenilir şekilde sağlayabilmelerini mümkün kılacağız.”

“Sürdürülebilirlik hedeflerimiz için önemli bir adım attık”

Kurt Kumaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Kurt ise sürdürülebilirlik vizyonuyla elektriklerini güneşten elde ederek kumaş üretimi yaptıklarını ifade etti. “Fabrikamızda enerji verimliliğimizi artırmak için Vodafone Business’ın GES İklim İzleme İstasyonları’nı ve Red Enerji çözümünü kullanmaya başladık. Bu çözüm ile fabrikamızdaki enerji tüketimini ve güneş enerji panellerinin verimliliğini anlık olarak hesaplıyoruz. Yanlış faturaların ve reaktif cezaların önüne geçerek, panel arızalarına da erkenden müdahale edebiliyoruz. Yaptığımız iş birliği sayesinde enerji verimliliği artırarak enerji maliyetlerimizi de yüzde 12 oranında düşürdük” diyen Kurt, bu sayede sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için büyük bir adım atmış olduklarını da sözlerine ekledi.