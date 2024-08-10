Vodafone, yeni Vodafone OneNumber servisini duyurdu. Bu servis, Vodafone bireysel faturalı müşterilere, telefon veya Wi-Fi bağlantısı gerekmeden, telefondaki hatta tanımlı numaradan bu teknolojiyi destekleyen akıllı saatler ile arama ve internet kullanımı yapma imkânı sağlıyor. Servis için ilk 3 ay ücretsiz kullanım imkânı da sunuluyor.

Vodafone, müşterilerinin dijital deneyimini artıracak yenilikçi servisler sunmaya devam ediyor. Yeni Vodafone OneNumber servisi sayesinde, Vodafone müşterileri artık telefon numaralarını Vodafone OneNumber servisini destekleyen akıllı saatlerinde paylaşarak, iletişim kurabilecek. Bu yeni servis, özellikle hareket halindeyken sürekli bağlantıda kalmak isteyenler için çözüm sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre; servisin geçerli olduğu tarih itibarıyla ilk 6 ay içinde gelen müşterilere hizmet ilk 3 ay ücretsiz sunuluyor. Servis aboneliği için taahhüt alınmıyor. Tüm Vodafone bireysel faturalı müşteriler bu hizmetten faydalanabiliyor. Servis, faturalı müşterilerin hatlarında tanımlı olan tarife haklarının, akıllı saat için de ortak kullanılmasını sağlıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, telekomünikasyon sektöründe sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle bireysel ve kurumsal müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmaya ve her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyoruz. Yeni Vodafone OneNumber servisi ile müşterilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu servis sayesinde müşterilerimiz, aynı telefon numarasını hem akıllı telefonlarında hem de servisi destekleyen akıllı saatlerinde kullanarak hayatın her alanında bağlantıda kalabilecek. Servisin geçerli olduğu tarih itibarıyla ilk 6 ay içinde gelen müşterilerimize bu hizmeti ilk 3 ay ücretsiz sunuyoruz. Herkesi Vodafone avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.”

Hareket halindeyken de arama yapılabiliyor

Müşteriler, ister hareket halindeyken, ister spor yaparken, ister plajdayken arama yapabiliyor; mesaj gönderebiliyor ve internet kullanımına devam edebiliyor. Acil durumlar, önemli bilgiler ya da sadece pratik bir yardım gerektiğinde servis kullanılabiliyor.