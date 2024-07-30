Washington Hangi Ülkenin Başkenti

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Yönetim Şekli: Belediye Başkanı

Yüzölçümü: 1.770 km2

Nüfusu: 7 Milyon

Alan Kodu: 202

Resmi Sitesi: dc.gov

Washington Hakkında Bilgi

Washington DC şehri, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkentidir. DC kısaltmasının uzun hali “District of Columbia” (Kolumbiya Bölgesi) demektir. Maryland ve Virginia eyaletlerinin arasında yer alan Washington şehri kendi başına bir eyalet değildir ve hiçbir eyaletin sınırları içerisinde bulunmamaktadır. Doğrudan federal devlete bağlı bir şehirdir. Beyaz Saray, ABD Kongresi, ABD Yüksek Mahkemesi, Dünya ülkelerinin büyükelçilikleri, kabine sekreterlikleri (bakanlıklar) gibi bütün federal kurumlar Washington şehrinde yer almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti olan Washington’un, herhangi bir eyaletin sınırlarına bağlı olmamasının o eyalete çok büyük bir ayrıcalık sağlayacağı düşüncesiyle bu kent District of Columbia denilen özel statüde bir bölge olarak kabul edilmektedir. Washington’un belediye başkanı vardır; fakat valisi yoktur. Kenti kongrede temsil eden kongre üyesi bulunur; ancak bu kongre üyelerine oy hakkı verilmemiştir. Benzer bir şekilde bölgeyi temsil eden senatör bulunmamaktadır. Bu açıdan Washington DC şehri, dünyada başka örneği bulunmayan bir statüye sahiptir. Bölge sakinlerinin 1961 yılında Anayasa’nın 23’üncü maddesinde yapılan değişikliğine kadar Başkan seçimlerinde de oy hakkı bulunmamaktaydı.

Washington, DC, ABD’nin doğu kıyısının orta Atlantik bölgesinde yer alan bir şehirdir. Columbia bölgesi retrosesyonuna göre şehir, 1,590 km2 si toprak ve 180 km2si (10.16%) su olmak üzere toplam 1,770 km2 alan kaplamaktadır. Bölge kuzeybatıda Montgomery County, Maryland, doğuda Prince George’s County, Maryland, güney ve batıda ise Arlington ve Alexandria, Virginia ile çevrili bir şehirdir. Washington, DC kenti bir başkent olması nedeniyle diplomatik ve siyasi açıdan büyük bir önem taşıyan bir şehirdir. Dünyaca ünlü Smithsonian Institution’a bağlı 10 müze ve bir hayvanat bahçesi bu şehirde bulunmaktadır. Smithsonian’dan başka, her sene çok sayıda ziyaretçi ağırlayan dünyaca ünlü, birçok ücretsiz müzeye sahiptir. Ülkenin en saygın gazetelerinden biri olan Washington Post bu şehirde yer alır. Ayrıca Washington D.C Afroamerikalıların çoğunlukta olduğu bir şehirdir.

Washington Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri