Dünyanın en büyük spor ve turizm organizasyonu olan, ’WinterLeague Convention 2024 (WL Convention 2024), 10-13 Ocak tarihleri arasında Belek Granada Luxury Beach Otel’de üçüncü kez spor ve turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Bu yıl da, yalnızca Türkiye’nin değil, dünya coğrafyasının turizm başkenti Antalya, futbol ailesinin saygın isimlerinden oluşan ve 25’in üzerinde ülkeden gelecek olan 1500 kadar katılımcıya ev sahipliği yapacak. WL Convention 2024 organizasyonu kapsamında, gerçekleşecek olan 25 panel, 3 forum ve B2B kapsamında 100’ün üzerinde konuşmacı katılımcılara bilgi aktarımında bulunacak.

"İlk organizasyon ve önemli bir fırsat"

WL Convention’un kurucu başkanı Behiç Kaya, dev organizasyonun bu yılki misyonunun çok daha farklı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Geride bıraktığımız süreçte, popülaritesine karşın yaşanan çeşitli olaylarla gündeme gelen futbolun da bu etkinliğin asıl unsuru olduğunun altını çizen Behiç Kaya, “Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen WL Convention 2024, birçok kriterde travma yaşayan futbola adeta can suyu olacak. Spor dünyasının önemli ve bir o kadar da renkli simalarının yer alacağı bu birliktelik, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ülke futboluna adeta bir kâbus gibi çöken hakem yumruklanması olayı ile zedelenen imajımızın yeniden düzelmesi için de bir fırsat niteliğinde. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve konuyla doğrudan bağlantılı tüm makamlara sesleniyorum. Yüzüncü yılını geride bırakan Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında gerçekleşecek olan bu ilk uluslararası spor turizmi etkinliği fırsata çevrilmeli” dedi.

"Yumruğun gölgesinden çıkma adına çok önemli"

Futbolun kitleler arası ilişkiler anlamında çok önemli bir enstrüman olduğunu belirten Behiç Kaya, geride kalan iki yıllık tecrübelerinin bunun en önemli kanıtı olduğunu söyledi. Kaya, “Geçtiğimiz yılın medya yansımalarına baktığımızda çok yüksek bir etkileşim görüyoruz. İç ve dış basında bu denli etkili olan bir organizasyonda, futbolun paydaşlarının yer alması imaj tazeleme anlamında doğrudan etken oluşturacaktır. Kısacası, bazen en olumsuz tablodan dahi, büyük çıkarımlar elde edilebilir. Tıpkı, futbolumuza düşen yumruk gölgesinin bu organizasyonda, sergilenebilecek duruşla ortadan kaldırılabilmesi gibi. Tüm bunların ışığında, artık sayılı günler kalan WL Convention 2024, ülkemizin yeni yüzyılında üstlendiği misyonla, üzerine düşeni yapacak olmanın heyecanını da yaşıyor” diye konuştu.