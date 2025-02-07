Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Köprülü kavşağı mevkiinde seyir halinde olan Selim F.(39) yönetimindeki 10 AZZ 221 plakalı motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.