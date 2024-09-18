Bursa ve çevresinde bu hafta sonu yağışlı hava etkisini gösterecek.

Bursa genelinde Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bulutlanma artacak, öğle saatlerinden sonra ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 22-24°C civarında seyredecek. Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor.

İnegöl'de de benzer bir hava durumu hakim olacak. Cumartesi günü sabah saatlerinde hafif yağmur görülebilir. Öğleden sonra ise sağanak yağış olasılığı artacak. Sıcaklıklar 20-22°C arasında olacak. Pazar günü ise yağışlar devam edecek ve sıcaklıklar 18-20°C’ye kadar düşebilir.