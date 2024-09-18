Bursa ve çevresinde bu hafta sonu yağışlı hava etkisini gösterecek.

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Bursa genelinde Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bulutlanma artacak, öğle saatlerinden sonra ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 22-24°C civarında seyredecek. Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor.

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İnegöl'de de benzer bir hava durumu hakim olacak. Cumartesi günü sabah saatlerinde hafif yağmur görülebilir. Öğleden sonra ise sağanak yağış olasılığı artacak. Sıcaklıklar 20-22°C arasında olacak. Pazar günü ise yağışlar devam edecek ve sıcaklıklar 18-20°C’ye kadar düşebilir.

Muhabir: Şerife öz