Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Yalın Belediyecilik" vizyonu, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından gerçekleştirilen '15. İnsana Değer Ödülleri' töreninde takdirle karşılandı. 2020 yılında hayata geçirilen bu öncü uygulama, belediyecilikte özel sektörde yaygın olarak kullanılan ancak kamuda pek rastlanmayan yalın yönetim sistemini başarıyla benimseyerek kaynakları etkin bir şekilde kullanma hedefini taşıyordu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yalın belediyecilik prensipleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sayesinde mevcut kaynakları en verimli şekilde değerlendirip vatandaşlara daha etkili hizmet sunmayı amaçlıyordu. Bu çerçevede gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları, birçok alanda verimliliği artırdı ve sonuç olarak yatırımların genel bütçedeki payını 2022 yılı sonu itibariyle yüzde 42'ye çıkardı, bu da önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yalın Belediyecilik modeli, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından düzenlenen prestijli 'İnsana Değer Ödülleri' töreninde "Geleceğin İş Yaşamında Değer Katmak" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, Raffles İstanbul'da gerçekleşen törende, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından kabul edildi.