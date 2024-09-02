Yalova’da 2024-2025 adli yılı başlangıcı nedeniyle açılış töreni düzenlendi.

Yalova Adliyesi’nde düzenlenen adli yıl açılış törenine Yalova Valisi Hülya Kaya da katıldı. Burada konuşan Vali Kaya, adli yılın Yalova, ülkemize, yargı teşkilatına ve tüm hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi. Kaya, görevi başında şehit düşen yargı mensuplarını ve adalet teşkilatı çalışanlarını rahmetle andı.

Adli yıl açılış töreninde Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş da birer konuşma yaptı.