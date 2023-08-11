Yalova’nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda ağaca çıkan 2 ayı yavrusu ve annelerinin görüntüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Armutlu’nun Selimiye köyünde ormanlık alanda 2 ayı yavrusunu fark eden vatandaşlar, köy yolunda araçlarını durdurdu. Bu sırada insanları görünce ağaca tırmanan ayı yavruları cep telefonuyla kameraya kaydedildi. Bir süre sonra bölgeye gelen ayıların annesi de vatandaşlar tarafından kameraya çekildi. Vatandaşlar ayıya ‘Gel yavrum gel’ diyerek seslendi.