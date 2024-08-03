İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye ve Filistin için Yalova’da miting düzenlendi.

Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda miting gerçekleştirildi. Meydanı dolduran kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı. Yalova Memur Sen ve Yalova GÖNÜLDER tarafından düzenlenen mitingde Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Mitingde GÖNÜLDER Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, Gazzeli gazeteci Zekeria Farhat ve yazarlar konuşmalar gerçekleştirdi.

Programda İlyas Yılmaztürk de dua okudu.