Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, çocuk ve kadınlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarma, çocukların eğitim ve öğretim yaşamlarını güvenli bir şekilde geçirmeleri amacıyla okul ve çevresinde alınan emniyet tedbirlerinin yanı sıra çocukların ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini icra etmeye devam ediyor. Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü çerçevesinde 26 Eylül-24 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 10 okulda eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerde “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma”, “Kadın Acil Destek Uygulaması” (KADES), “Siber Suçlar Hakkında Farkındalık ve Bilinçlendirme”, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” konularında bilgilendirme yapıldı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı’nın 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı süresince okullarda söz konusu eğitim faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.