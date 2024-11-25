Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yalova’da 24 Kasım Öğretmenler Günü pazar gününe denk gelmesi sebebiyle kutlama programı bir gün gecikmeli yapıldı. Kutlama programı çerçevesinde ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Kutlama programı Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde Yalova Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edilen programla devam etti.

Burada konuşma yapan Müdür Akmeşe, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım 1928 yılının 96. yıl dönümünü, öğretmenler günü olarak kutlanılmaya başlanmasının ise 43. yılını aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. ’Öğretmenler Günü’ münasebetiyle bütün öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O, yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insanıdır; öğretmen" dedi.

Konuşmanın ardından göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Daha sonrasında da emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi. Öğretmenlere belgelerini Yalova Valisi Hülya Kaya ve protokol üyeleri takdim etti. Belge takdim töreni sonrasında Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ’Çünkü Ben Öğretmenim’ isimli müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.