2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele verecek Yalovaspor’un başkanlığına Ali Yavru seçildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan’ın yanı sıra şehrin Milli takımı sıfatını taşıyan Yeşil Kırmızılı ekipte hem başkanlık hem de yönetim kurullarında görev yapmış birçok isim de kongreye katılım gösterdi. Yalovaspor’a ait sosyal tesislerinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul rekor üye katılımıyla organize edildi. 178 üyenin imzası sonrasında gerçekleşen kongrede Ali Yavru başkanlık koltuğuna oturan isim oldu.

Yalovaspor Mali ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının divan kurulunu Hakan Suiçmez, Coşkun Eroğlu ve Ömer Faruk Özden oluşturdu. Yönetim kurulu faaliyet raporları, kulüp mali raporları, denetleme kurulunun raporlarının okunmasının ardından 2024-2025 Sezonun tahmini bütçesi kongre üyeleriyle paylaşıldı. Mevcut Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin ardından seçime gidildi.

Tek listeyle gidilen kongrede Ali Yavru başkanlığa seçildi

Başkan Yavru’nun yönetiminde ise Teoman Parıltan, Ruhi Kaya, Dilan Aygün ve Timuçin Doğan yer alırken, yönetim kurulu yedek üyelerde İbrahim Tavşan, Murat Mengüverdi, Ertuğrul Kaya ve Hasan Ocak bulunuyor. Denetleme Kurulunu Yüksel Er, Sinan Çuhadar ve Ramazan Besli oluştururken, yedek üyelerde ise Ali Üstel, Salih Özyanıkoğlu ve Kaan Çetiner yer aldı.

“Yalovaspor’umuzu hak ettiği yere getireceğiz”

Ali Yavru, yaptığı açıklamada, “Biz bu şerefli bayrağı, Yalovaspor’umuzu hak ettiği yerlere getirebilmek için elimize aldık. Allah’ın izniyle de bunu başaracağız. Birleştirici olacağız. Bütün Yalova’yı Yalovaspor’la alakalı olarak şahlandıracağız. Birçok projemiz var. Bunların hepsini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Olması gereken ne ise o olacak. Bizlere her zaman sıkıntılı işler diye söylediler. Bizde Yalovaspor için o şerefli makam için her türlü sıkıntıya da hazırız, keyfe de hazırız. Biz o söylenen sıkıntıyı kalbimizle beynimizle yeneceğiz. Yalovaspor’u Allah nasip ederse, Yalovalıların gerçekten değerini bileceği noktaya getireceğiz” diye konuştu.