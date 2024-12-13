Edirne'de yaşanan kazada alev alan otomobilde yanarak yaşamını yitirenlerden 3'ünün üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.Otomobilin duvara çarpmasının ardından alev alması sonucu araçta sıkışan Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) yanarak hayatlarını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA