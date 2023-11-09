Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer İtfaiye Grubu personelleri, mesai arkadaşlarının doğum gününü unutulmaz kılmak için sıra dışı bir sürpriz organize etti. Yangın alarmıyla harekete geçen itfaiyeciler, sirenleri çalarak genç meslektaşlarını şaşırttı. Ancak asıl sürpriz, aracın içinde genç itfaiyeci Gürkan Karatekin'in karşılaştığı pasta ve mumlarla gerçekleşti.

İtfaiye erleri, Gürkan Karatekin'e "Yangın var" diyerek hızlı bir şekilde araca bindirdi. Ancak araca bindiğinde işin doğası gereği beklenen yangın yerine genç itfaiyeci, renkli pastasıyla karşılaştı. Gözleri parlayan Karatekin, arkadaşlarının düzenlediği sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemedi.