İnegöl OSB’de etkili olan ve 10 işyerinde büyük maddi hasara neden olan yangınla ilgili Bursa ve İnegöl’deki siyasiler sosyal medyalarından geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “İnegöl'deki yangının söndürülmesi için canla başla mücadele eden ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an için en büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Sanayicilerimize, emekçilerimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen yangın ekiplerimizin yoğun ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. On üç yaralımız var, çok şükür can kaybımız yok. Yangından etkilenen firmalarımıza ve çalışanları ile hepimize büyük geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah.”

MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, can kaybı olmamasını temenni ediyorum.”

İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, “Geçmiş olsun İnegöl… İnegöl OSB bitişiğinde orman ürünleri tesisi maalesef yanıyor. Can kaybı olmamasını temenni ediyorum.”

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, “İnegöl OSB de çıkan yangın kontrol altına alınmıştır. Yangından etkilenen sanayicilerimize geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…”

İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “İnegöl Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde bulunan orman ürünleri tesisi maalesef yanıyor. Can kaybı olmamasını diliyoruz. Geçmiş olsun İnegöl.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnegöl ilçemizde yer alan iplik fabrikasında çıkan yangını söndürmek için ekiplerimiz dört bir koldan çalışmaya devam ediyor. Yangınla ilgili temennim can kaybının olmamasıdır. Hepimize geçmiş olsun.”