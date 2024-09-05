Kocaeli’de apartmanın bodrum katında çıkan yangını söndürmek isteyen 4 kişi dumandan etkilenerek çıkış yolunu bulamadı. İçerde mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi Karaali Sokak’ta bulunan apartmanın bodrumunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bodrumda yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmek isteyen 4 kişi bodruma girerken dumandan etkilenerek çıkış yolunu bulamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrumda bulunan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti, oksijen verilen 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bodrumun duvarını kırarak içeri hortum sokan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.