YKS’ye giren öğrencilerin heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, yanlış okula gelerek sınavı kaçırma tehlikesiyle karşılaşan öğrenciyi sınava yetiştirdi.

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) giren öğrencileri yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. Belediye ekipleri, İzmit’in dört bir yanında bulunan okullarda kurdukları stantlarda öğrencilere su ikramında bulundu. Ayrıca İzmit Belediyesi, yanlış okula gelen öğrencileri de sınavına yetiştirdi. Anıtpark Yerleşkesi yerine yanlışlıkla Umuttepe Yerleşkesi’ne giden bir öğrenci, sınavını kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı. Durumu fark eden İzmit Belediyesi ekipleri, hızla harekete geçerek öğrenciyi Anıtpark Yerleşkesi’ne yetiştirdi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde, öğrenci sınavına zamanında girebildi.