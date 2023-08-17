Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yapay zeka kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek iş insanlarını dolandırmaya çalışan bir kişiyi yakaladı. Dolandırıcının, yapay zeka teknolojilerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmeye çalıştığı ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattını kullanarak iş insanlarını aradığı belirlendi. MİT, yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda dolandırıcının kimliğini ve konumunu tespit etti. Bu bilgiler doğrultusunda kişi, yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi.

Dolandırıcının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalıştığı bu olay, MİT'in siber güvenlik alanında hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içerisinde sonuçlandı. Yetkililer, bu tür siber suç girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İsim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı alınacak tedbirlerin sürekli olarak artırılacağının altını çizdiler.