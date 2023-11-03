Bursa Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bir ay önce zorlu bir mücadele sonrasında yaralı ve bitkin halde bulunan küçük orman kartalını sağlığına kavuşturduktan sonra doğaya özgürlüğüne kavuşturdu. Kartal, Karacabey Ovakorusu Rehabilitasyon Merkezi personelleri tarafından ameliyat edilerek kritik bir durumdan kurtarıldı. Tedavi süreci boyunca yakından gözlem altında tutulan kartal, bir ayın sonunda eski sağlığına kavuştu.

Karacabey Ovakorusu Rehabilitasyon Merkezi personelleri, iyileşen kartala özel bir işaret olarak ayağına bir bilezik taktılar. Bu anlamlı an, kartalın özgürlüğüne kavuştuğu anı ölümsüzleştirmek amacıyla kaydedildi. Kartal, doğaya geri döndüğünde, artık sağlıklı ve özgür bir şekilde uçabilecek.