İnegöl İHH Başkanı Cemil Derman; Bu dünyada hala vicdan sahibi insanların da var olduğunu göstermek ve tüm katliamların gerçek faillerine dur demek için İnegöl ve tüm Türkiye’den Amerika üssü İncirlik'e gittiklerini duyurdu.

İnegöl İHH Başkanı Cemil Derman yapmış olduğu açıklamada;



Bombardımanların altında ölenlerin çocuklar değil, aslında tüm insanlık olduğunu haykırmak için, mazlumlara Mescid-i Aksa’ya Kudüs ve Filistin’e sahip çıkmak için, Türkiye’yi işgal etme planlarını boşa çıkartmak için, tüm İnegöl halkını araçları ile Adana’da bulunan Amerika üssü İcirlik'e gitmeye davet ediyorum.

İsrail, Gazze’deki sivilleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden katletmekte, hayatta kalanlara ise yaşam hakkı tanımamaktadır.

Hastaneler, mülteci kampları, okullar, fırınlar, aşevleri ve aklınıza gelebilecek daha birçok yer saldırıya uğramış, Gazze’deki altyapı ve üstyapı işgalci İsrail tarafından tamamen çökertilmiştir.

İsrail tarafından elektrik, su ve iletişimin kesildiği Gazze’de hastanelerdeki yaralıların tedavileri ilkel yöntemlerle zor şartlar altında yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu hastaneler, çok sayıda kadın ve çocuğun sığındığı adeta birer mülteci kampına dönüşmüştür. Buna rağmen hastaneler dahi bombalanmaktadır.

28 günde Gazze’ye 18 bin ton bomba atıldı. Bu oran, İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya atılan bombanın bir buçuk katı büyüklüğündedir. Bu saldırılarda 10 bine yakın sivil hayatını kaybederken, 25 bine yakın sivil ise yaralandı. 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Çok sayıda sağlık görevlisi, arama kurtarma gönüllüsü ve basın mensubunun da hayatını kaybettiği saldırılar durmuyor, şiddeti ise her geçen gün daha da artıyor.

Aleni desteğiyle Gazze’deki katliamın bir numaralı sorumlusu İsrail ile birlikte hareket eden ABD’dir.

Bu amaçla ABD, İsrail ve onların taşeronluğunu yapan ülkelerin yöneticilerine meydan okumak için Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkıyoruz. ‘‘Rotamız İncirlik, Yükümüz İnsanlık’’ olacak…

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce araç, on binlerce vicdan sahibiyle 05.11.2023 Pazar günü 14:00’da İncirlik Üssü’nde buluşacağız. İnanıyoruz ki bizim bu hareketimiz, dünya genelinde ABD’nin, başındaki kuklaların ve taşeronlarının layık oldukları muameleyi görmeleri için bir kıvılcım olacak. Bu kıvılcım ise Filistin için bir özgürlük ateşine dönüşecek. Araçları ile gelmek isteyen vatandaşlarımızın 0224 715 99 44 – 0506 156 53 44 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmalarını rica ediyorum.

Yumruklarımız sıkı, sesimiz gür, inancımız tam, amacımız net, söylemimiz tek ‘‘Filistin özgür olana kadar mazlumların yanında olmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz’