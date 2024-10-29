Yaralı motosikletin sürücü gencin, başına gelen annesi gözyaşı döktü.

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Mevlüt İ.(18) yönetimindeki 16 AVC 549 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Ceyhun D. (34) yönetimindeki 16 Adm 164 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, motosikletin sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Mert C.(18) yaralandı.

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü oğlunun başına gelen annesi Cemile İ."Geçecek oğlum" diyerek moral verirken gözyaşlarına boğuldu.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Aambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT