Tatil beldelerinde birçok işletme, belediyeye belirli bir kira ödeyerek sahillerde çeşitli hizmetler sunuyor.

Bazı işletmeler ise "Özel işletme" adı altında, şezlong kiralamayan vatandaşların denize girmesini engelliyor.

Bu durum, denize girmek isteyen vatandaşları yüksek ücretlerle karşı karşıya bırakıyor.

‘ŞEZLONG’ DAVASI AÇILDI

Ekol TV’den İlker Turak’ın özel haberine göre, Eşref Kaya adında bir vatandaş, Çeşme’de denize girmek için bir özel işletmenin şezlonglarının önüne havlusunu serdi. Ancak işletme yetkilileri kısa bir süre sonra gelip, şezlong kiralamadığı için denize giremeyeceğini belirtti.

Bunun ardından bir tartışma çıktı. Hatta yetkililerden biri, Kaya'ya "Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun" şeklinde bir söylemde bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Eşref Kaya plajı terk etti. Ardından, işletme çalışanları ve yetkililer hakkında şikayetçi oldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla iddianame düzenledi. Yapılan yargılama sonucunda, sanıklara 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

YARGI, ŞEZLONG ZORUNLULUĞUNA 'DUR' DEDİ

İtiraz yollarının tükenmesinin ardından, ceza dosyası Yargıtay Genel Kurulu'na taşındı. Kurul, emsal niteliğinde bir karara imza atarak, deniz kıyısının herkesin eşit ve serbestçe faydalanabileceği bir alan olduğuna dikkat çekti. İşletme yöneticileri ve çalışanlarının cezalarının onanmasına karar verildi.