İnegöl’de Balkanlardan göç eden vatandaşları temsil eden derneklerden biri olan Rumeli Derneği, 50. Yılında olağan genel kurulunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tek liste ile gidilecek kongrede Başkan Adayı Serkan Ay, 16 Nisan Salı günü yapılacak genel kurula tüm üyeleri davet etti.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 50. Yılında Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İnegöl’de yaşayan Rumeli kökenli vatandaşları temsil eden ve yarım asırlık geçmişiyle bugüne kadar şehrin hem kültür hem sosyal hayatına renk katan Rumeli Derneğinde Başkan Adayı Serkan Ay oldu.

TÜM CAMİAMIZLA BİRLİKTE OLMAYI ARZU EDİYORUZ

16 Nisan Salı günü saat 20.00'da Sani Konukoğlu konferans salonunda gerçekleştirilecek olan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulun öncesi, Başkan Adayı Serkan Ay camiaya çağrıda bulundu. Tek liste ile yapılacak genel kurulda hem güçlü bir ses hem de birlik ve beraberlik mesajı verilmesi planlanırken, Serkan Ay, “Kongresine bütün hemşirelerimizi ve üyelerimizi görmeyi arzu ediyoruz. Camiamızı daha ileriye taşımak amacıyla bu kutlu yola çıktık. Onurla, gururla, şerefle bu değerli camiayı en iyi şekilde temsil etmek için ben ve ekip arkadaşlarım hazırız. Bizler ve camiamız için çok kıymetli olan 50. Yıl genel kurulumuzda tüm camiamızla birlikte olmayı arzu ediyoruz” dedi.

50. YIL COŞKUYLA KUTLANACAK

Önceki dönem Dernek Başkanı Fatih Saman ve yönetimine de teşekkür eden Serkan Ay, “Bu bir bayrak yarışı. Fatih Başkanımla çok önemli işler başardık. Aynı şekilde şimdi yeni yönetimimizle derneğimizin 50. yılında çeşitli etkinliklerle 50. yılımızı kutlamaya devam edeceğiz. Planlanan etkinlikler dahilinde sergi, konferanslar, sosyal etkinlikler ve uluslararası Petla Şöleni ile en iyi şekilde 50. yılımızı kutlayacağız. Tekrardan bu önemli görevi bana layık gören ekip arkadaşlarıma, değerli Başkanıma çok teşekkür ederim. Bütün hemşirelerimizi kongremize davet ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Serkan Ay Başkanlığındaki yönetiminde ise şu isimlerin yer alacağı açıklandı: Ahmet Hacılar, Ahmet Şakiri, Aydın Taş, Ayhan Güleç, Cihan Ulukan, Davut Dörtkardeş, Evren Karataş, Ferit Matışlı, Kadir Dörtkardeş, Kani Ademoğlu, Mesut Hasanlar, Mustafa Çalışkan, Mustafa Ünlüsoy, Muzaffer Erezsarı, Müslim Serbest, Necdet Solak, Niyazi Mermer, Ömer Haksever, Savaş Esadi, Selahattin Yılmaz, Serkan Maksutlar, Serdar Ay, Şevki Yılmazsoy, Talha Şeşka, Ümit Araslı, Zaim Türkseven, Zekai sürer

Denetleme kurulu ise; Ekrem Yılmaz, İbrahim Tahirler, Hikmet Yarış, Fikret Hacılar, Mustafa Çalışkan ve Berat Ay’dan oluşacak.