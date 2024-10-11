Yarının Şehirleri Projesi’nin yerel ortaklarından olan Büyükçekmece Belediyesi, “Yarının Büyükçekmece’si” konulu oturuma ev sahipliği yaptı.

2019 yılında Edinburg Üniversitesi tarafından yürütücülüğü üstlenen ve Birleşik Krallık Araştırma ve Yenilik Kurumu (UKRI) tarafından “Küresel Zorluklar Araştırma Fonu (GCRF) çerçevesinde desteklenen, çok ortaklı bir proje olan Yarının Şehirleri Projesi’nin yerel ortaklarından olan Büyükçekmece Belediyesi, “Yarının Büyükçekmece’si” konulu oturuma ev sahipliği yaptı. İstanbul ayağı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen projenin İstanbul’daki ortakları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi.

Gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı önlemler alınıyor

Temel amacı başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm toplum kesimlerinin gelecekte oluşabilecek afetlerden en az şekilde etkilenmesini sağlamak olan proje çerçevesinde Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü ve Büyükçekmece Belediyesi, yapılan çalışmaların sonuçları ve geleceğe yönelik planlanan çalışmalar hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, İstanbul’un risk durumu, gelecek vizyonu, Büyükçekmece için vizyonlar, Büyükçekmece’de gelecek senaryoları, Büyükçekmece’de deprem etkisi, risk uzlaşısı ve uygulama yolları konularında akademisyenlerin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

“İstanbul’un ve Türkiye’nin en önde olan ilçelerinden bir tanesi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, yarının şehirlerini oluşturmak için herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, “Bu şehir İstanbul’un ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olan bir şehir. 7 dönemdir Belediye Başkanımız olan Sayın Dr. Hasan Akgün’ün kente ve şehre, şehirdeki insana, şehirdeki canlıya verdiği önem sonucunda bugün bu şehir bu hale geldi. Tabii yaşam alanları eskiyor. Eskiyen yaşam alanlarını gelişen teknolojilere, gelişen yaşam standartlarının yükselmesine göre yeniden planlamalıyız. Yarının şehirleri demek aktif, yeşil alanları çok olan, güvenli sokakları, caddeleri olan, halkın ulaşımının çok kolay ve sağlıklı olduğu, bisiklet yollarının, spor alanlarının geniş alanlara yayıldığı şehirler. Büyükçekmece Belediyesi merkezi itibarıyla imar planı sorunu olmadığı için dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir şehrin yaşanabilir bir şehir olması, dönüşebilmesi için önce o şehrin anayasası olan imar planlarının yapılmış ve bitmiş olması gerekiyor. Büyükçekmece Belediyesi çok geniş bir alana sahip belediye oldu. Bu sınırlan içinde belli bölgelerin imar planlarında yıllardır yaşanan sorunlar var. Bu planların Büyükşehir Meclisi’nden geçmeyişi nedeniyle aslında çok düşük şiddetteki depremlere bile dayanıksız binalarda yaşamak zorunda olanlarımız vardı. Yeni dönemde Büyükçekmece Belediye Başkanımız bölgenin imar planı sözünü vatandaşlarımıza verdi ve geçen 4 ayda bayağı bir yol alındı. Şehrin anayasasını, planlarını çıkardıktan sonra geleceğin şehirlerini planlamanız gerekiyor. Büyükçekmece, belediye başkanımızın hassasiyeti, deprem konusundaki yaklaşımı nedeniyle kentsel dönüşüm konusunda İstanbul’un ve Türkiye’nin en önde olan ilçelerinden bir tanesi. İnsanların biraz olsun nefes almasını, maddi anlamda rahatlatacak 1 kat, 1.5 kat ilaveyle şehir merkezinde yatay yapılaşmayı ön planda tutan, yeşil alanları, bina dış cephesi, bina boyası, bina çatı örtüsü hepsinin planlandığı bir süreçten geçiyoruz. İşte geleceğin şehirleri bu şekilde kurulacak" dedi.

“Kentsel deprem riski bizim ana çalışma konularımızdan bir tanesi”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Çaktı ise, proje hakkında şunları söyledi:

“Biz bu projeyi burada yaparken çok şanslıydık. Çünkü projenin belli odak noktaları var. O odak noktalarına veya tanımlara, bütün hepsine bu kadar hakim bir belediye ve belediye ekibiyle karşılaşmadım. Bu projeyi geliştirirken, bu konuda çalışırken sizlerle çok zevkli bir çalışma yürüttük. Kentsel deprem riski bizim ana çalışma konularımızdan bir tanesi. Bu proje geleceğe yönelik bir proje. O anlamda bizim daha önceki çalışmalarımızdan biraz farklı. Gelecek derken kısmen kentleşmiş veya kentleşmeye açılacak bölgelerdeki planlamanın ve alınacak kararların deprem, afet riski göz önünde bulundurularak alınması ve yöneticilere, karar vericilere alacakları kararların, oluşturacakları kentsel ortamda ne gibi etkiler oluşturacağını, risk açısında bu konuda bir bilinç sağlayacak bir yöntem geliştirmek veya bununla ilgili kullanabilecekleri bazı aygıtlar geliştirerek. Proje 2019 senesinde başladı, bu sene tamamlanıyor. Farklı konuları var. Ben deprem tehlikesi konusunda daha çok çalıştığım için bu projeye bilimsel anlamda deprem tehlikesi ve riski açısından katkıda bulundum."

Toplantıda Proje Yürütücüsü Dr. Emin Menteşe, Proje Yöneticisi Emine Öner, Proje Araştırmacısı Ekin Ekici, Dr. İpek Çetin, Büyükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Olguna Yazıcı, Afet İşleri Müdürü Caner Denizli sürdürülen çalışma hakkında bilgi verdi.