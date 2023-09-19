Tüketiciler nakit ihtiyaçları doğrultusunda bankaların ve finansal kuruluşların sunmuş oldukları ürün e hizmetlerden yararlanabilmek için bankaların ve diğer kuruluşların belirlemiş oldukları koşullar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmektedir. Başvuru sonrasında işlemlere olumlu yanıt verilmesi halinde talep edilen bankacılık ürünü talep edilen tutarlarda kullanılabilmektedir. Kullanılan kredi ya da kredi kartlarının ödeme planları ve vadeleri mevcuttur. Bu vadelere ve sürelere sadık kalınması halinde herhangi bir sorun oluşmadan finansal yaşam sürdürülebilmektedir.

Kullanılan kredi ve kredi kartı gibi bankacılık ürünlerinin vadelerinde ödenmesi bankaların istemiş oldukları en önemli faktördür. Vadesinde ve gününde ödenmeyen tüm işlemler için bankalar tedbirler almakta ve gecikmiş ödemelerde faiz uygulamalarına gitmektedirler. Ancak faiz uygulamasından sonra bankalar tahsil edemedikleri tutarlar için bir takım yollara başvurmakta ve daha sonrasında zararlarını giderebilmek adına yasal takibe başvurmaktadır.

Bu durum sonucunda da yasal takibe düşen kişilerin finansal yaşantıları olumsuz etkilenmekle birlikte kredi notları da büyük ölçüde bu negatif kayıtlardan oluşmaktadır. Bu durum Yasal Takipten Nasıl Kurtulunur sorusunu da beraberinde getirmektedir. Yasal takibe düşmüş ve kredi notu düşük olan kişiler de diğer bankalardan nakit ihtiyaçlarını giderememekte ve tüm başvuruları olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi yasal takip sürecini başlatan en önemli faktör ödemelerin uzun süreli olarak yapılmamış olmasıdır. Bu ödenmemiş tutarlar sebebi ile bankalar yasal takibi başlatmakta ve banka alacağını tahsil edene kadar bu süreci sürdürmektedir. Bu sürecin devam ettiği aşamada mevcut borcun bir diğer kredi ile kapatılması söz konusu olmamakta ve yasal takip tüm finansal çalışmalara engel olmaktadır.

Ancak günümüzde pek çok kişi kullanılan kredilerin vade tutarlarının yüksek olması ve bu nedenle ödeme güçlüğü çekilmesi sebebi ile bir başka kredi kullanmakta ve yasal takibe düşülmesine yol açan borcu kapatmak istemektedir. Ancak bu aşamada diğer bankalardan kredi kullanamamakta olup, yasal takipten nasıl kurtulunur sorusuna yanıt aramaktadır.

Öncelikle yasal takibe düşen kişilerin bu duruma yol açan mevcut borcu kapatması gerekmektedir. Belirlenmiş olan yasal takip süreci içerisinde bu borcun kapatılması durumunda yasal takipten kurtulmak mümkün olmaktadır. Bu aşamada borç kapatma kredisi seçeneklerinden yararlanmak önerilebilmektedir. Ancak bu kredi ürününden yararlanabilmek için bankacılık kanalları üzerinden değil, direkt olarak bankanın herhangi bir şubesine gidilmesi önerilmektedir. Banka yetkilisine borç transfer kredisi başvurusunda bulunacağı beyan edilerek durumun anlatılması sonrasında transfer işlemi ile birlikte yasal takipten kurtulmak mümkün olabilmektedir.