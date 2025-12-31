“2026 Yılı İnegöl Mobilyası İçin Hayırlı Olsun”

Yeni yılın tüm sektör paydaşları için hayırlı olmasını temenni eden Altuntepe, dijital çağda devlet teşviklerinin doğru okunması, doğru anlaşılması ve üyelere doğru bilgilerle rehberlik edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Esnafımız Pek Çok Destekten Habersiz”

Üretici esnafın birçok teşvik ve destekten yeterince haberdar olmadığını dile getiren Altuntepe, sahada gerçekleştirdikleri ziyaretlerde sıkça “İlk kez ziyaret ediliyoruz” ifadeleriyle karşılaştıklarını belirtti. Bu durumun, esnafla birebir temasın ve doğru bilgilendirmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

“Sektörün Birliğe İhtiyacı Var”

İnegöl’ün sektörel anlamda güçlü bir birlikteliğe ihtiyaç duyduğunu kaydeden Altuntepe, bu hedef doğrultusunda genç, dinamik ve aynı zamanda tecrübeli bir ekiple yola çıktıklarını belirtti. Altuntepe, hazırladıkları projelerle sanayici ve esnafın her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

“Şeffaf ve Sürekli Sahada Olacağız”

Seçim dönemleriyle sınırlı kalmayan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurgulayan Altuntepe, şeffaf bir yönetim anlayışıyla esnaf ve üyelerle sürekli iletişim halinde olacaklarını, her zaman sahada bulunacaklarını dile getirdi.

“2026 Yılı Ülkemize ve Gönül Coğrafyamıza Hayırlar Getirsin”

Açıklamasının sonunda 2026 yılının tüm gönül coğrafyasına, şehre ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni eden Altuntepe, başta şehitler olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.