Yasin Altuntepe, bugüne kadar oda seçimlerinin düşük katılımla gerçekleştiğine dikkat çekerek, bunun İnegöl Mobilyası’nın temsil gücünü yansıtmadığını vurguladı.

“DÜŞÜK KATILIM SEÇİM GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEZ”

11 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00 ile 17.00 arasında 1.OSB Küçükçalık karşısındaki Deluxe Düğün Salonu’nda yapılacak seçimlere ilişkin açıklama yapan Yasin Altuntepe, “Uzun süredir oda seçimleri 200–300 üyenin katılımıyla yapılıyor. Ortaya çıkan katılım tablosu, İnegöl Mobilyası’nın temsil ettiği büyüklükle örtüşmüyor. Temsil gücümüz, sandığa gelen üye sayısıyla doğru orantılıdır.” dedi.

“KİMLİKSİZ OY KULLANILAMAYACAK”

Seçime katılacak üyelerin yanlarında kimlik bulundurmalarının önemine değinen Yasin Altuntepe, “Demokratik ve sağlıklı bir seçim için tüm üyelerimizin kimlikleriyle sandık başına gelmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“BORDO LİSTE İLE GÜÇLÜ BİR ODA”

Bordo listeyle üyelerin karşısına çıkacaklarını belirten Yasin Altuntepe, amaçlarının oda yapısını daha güçlü ve etkin hâle getirmek olduğunu ifade etti.

“GENÇ, DİNAMİK VE ALANINDA MAHİR BİR YÖNETİM”

Oluşturdukları yönetim anlayışına da dikkat çeken Yasin Altuntepe, “Bordo listemizde, üretimin içinde olan, sahayı bilen, güçlü ve alanında mahir üreticilerden oluşan genç ve dinamik bir ekip yer alıyor. İnegöl Mobilyası’nı geleceğe taşıyacak vizyonu, tecrübeyle birleştirerek odamıza yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Altuntepe, “İnegöl Mobilyası’nın gücü, esnafımızın bir arada durmasından gelir. Odamızı hep birlikte daha etkin, daha güçlü ve daha söz sahibi bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu süreçte tüm üyelerimizin duasını, desteğini ve sandıkta oylarını bekliyoruz.” diye konuştu.

“MOBİLYACI ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Altuntepe, açıklamasının sonunda,

“11 Ocak’ta yapılacak seçimlerin şimdiden tüm mobilyacı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Katılım ne kadar yüksek olursa, odamız o kadar güçlü olur.” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

Kaynak: BÜLTEN