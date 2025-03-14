Doğum oranlarındaki düşüş ve nüfusun yaşlanması, ilerleyen yıllarda bakım ihtiyaçlarının bir sorun haline gelmesine yol açabilir. Bu nedenle, bir süredir tartışılan 'Uzun Süreli Bakım Sigortası'nın uygulanmaya başlanması bekleniyor.

BES FORMÜLÜ UYGULANACAK

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı öncülüğünde ve ilgili bakanlıkların işbirliğiyle konuya dair çalışmalar hızlandırıldı. Yeni sistemde, BES için uygulanan formülün benzerinin devreye alınması planlanıyor.

Bu sisteme göre, bakım sigortası yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda anne-baba gibi aile üyeleri için de yapılabilecek. Sisteme katılabilmek için ek prim ödenmesi gerekecek ve devlet, kurulacak sisteme katkıda bulunacak.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Yaşlılık döneminizde ister evde isterseniz bakımevinde oluşacak bakım sigortasında karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, konu ile ilgili merak edilenleri TBMM'de milletvekilerine yanıtladı. Madak, çalışmalarda sona gelindiğini vurguladı.

"BAKIM SİGORTASINI HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Yardımcısı Madak, çalışmaların belli bir olgunluğa geldiğini vurgulayarak şu cümleleri kurdu:

"Konu hem 12. Kalkınma Planı’nda hem de Yaşlanma Vizyon Belgemizde yer alıyor. Bakanlık olarak ilgili çalıştaylarımızı yaptık. Artık bakıma olan ihtiyaç arttı ve bizim de bir an önce bakım sigortasını hayata geçirmemiz gerekiyor"