Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitlerindeki silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgileri yeniliyor. Gün içindeki trafiği aksatmamak amacıyla çalışmalar gece mesaisiyle gerçekleştiriliyor. Büyükşehir’in ekipleri şehrin merkezini gece yarısında ilmek ilmek işliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yaya geçitleri ve bordür boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezi ve 16 ilçede planlanan program dahilinde işlemler gerçekleştiren ekipler son olarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Yeni Bosna Caddesi’nde yaya geçitleri, ofset baskı ve yaya öncelikli uyarı görsel çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Erenler ilçesinde sınırlarında bulunan Sakarbaba Caddesi ve 1. Altgeçit çevresinde de çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Ekipler şehrin kalbini rengarenk dokunuşlarla ilmek ilmek işliyor.

Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda yayaların güvenliğini sağlamak ve trafiği daha düzenli hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Şehir genelinde program dahilinde başlatılan yaya geçitleri ve bordür yenileme çalışmaları çerçevesinde silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler boyanıyor. Gün içindeki trafiği aksatmamak amacıyla gece gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yay geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işleyecek ve oluşabilecek kazaların önüne geçilecek. Trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitlerinin yenileme çalışmalarına program dahilinde devam edilecek.