Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Lütfi A. (51) yönetimindeki 43 ANK 385 plakalı hafif ticari araca karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya yol vermek için durduğu sırada arkasından seyir halinde Hikmet H. (25) yönetimindeki 16 MN 181 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz