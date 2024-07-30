Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun en büyük festivalini Sakarya Millet Bahçesi’nde gerçekleştirecek. Sakarya Kültür Sanat Festivali çerçevesinde binlerce kişi Rumeli-Balkan, Kafkas, Karadeniz, Anadolu, Yerel Kültür hemşehri buluşmaları, şehir konserleri, film gösterimleri ve çocuk oyunu etkinliklerinde buluşacak. Ücretsiz etkinlikler 8 Ağustos’ta başlayıp 1 Eylül’e kadar devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, şehirdeki en büyük yaz festivallerinden birine imza atacak. Organizasyonu ve duyurusu yapılan Sakarya Kültür Sanat Festivali, Sakarya’da yaz akşamlarında binlerce Sakaryalıyı buluşturacak. Ağustos ayı boyunca hemşehri buluşmaları, konserler, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, film gösterileri, gölge oyunları ve animasyon gösteriyle 7’den 70’e herkese hitap edecek festival, Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Festival ayrıca bu yıl ilk kez hemşehri buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Yöresel dernek stantları, halk oyunları ve dinletilerin yer alacağı Rumeli-Balkan, Kafkas, Anadolu, Karadeniz ve Yerel kültür buluşmaları şehrin merkezinde kültürel bir şölen havasında geçecek. Oluşturulan takvim çerçevesinde ayrıca Sakaryalılar sinemaya ve müziğe doyacak. Türk ve Dünya sinemasından seçkin eserler açık hava etkinliklerinde gösterime girecek. TRT’nin usta sanatçıları ‘Şehir Konserleri’ için sahne alacak ve Sakarya’da müzikseverler içinde doyumsuz bir deneyim yaşanacak. Etkinlikler 8 Ağustos Perşembe günü başlayacak ve 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tüm organizasyonlara katılımlar ise ücretsiz olacak.