Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili öncesinde, öğrencilerin yaz tatiline ilişkin geniş kapsamlı bir düzenleme yapmayı planlıyor.

Bu yıl 6 Haziran’da başlaması beklenen tatilin süresi henüz netlik kazanmazken, okulların normalde 20 Haziran’da kapanacak olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak. Ebeveynlerin çocuklarıyla bayramda köy ziyaretlerine gitmesi ve yalnızca bir haftalık eğitim için okula dönmenin yaratacağı ekonomik yükü azaltmayı hedefleyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.

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Kulislerde dolaşan bilgilere göre, MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme için bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması konusunda talimat verdi.

6 Haziran 2025’te başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, okulların 2-6 Haziran haftasında kapanması planlanıyor. Normalde eğitim-öğretim dönemi son haftasında gerçekleştirilen "sosyal etkinlik haftası" ise sıkışan takvim nedeniyle bu yıl yapılmayacak.