Geçtiğimiz Cuma günü Hacı Yusuf Şahin Camii bahçesinde Yedi Hilal İnegöl Derneği ile İnegöl İyilik Hareketi Derneği ve Suriyeli Muhacirlerin katkılarıyla düzenlenen iftara 400 kişi katıldı. İftar menüsünde çorba, lahmacun, simit, peynir, hurma, ayran ve su vardı.

İftarın ardından bir açıkla yapan Yedi Hilal Derneği İnegöl Şubesi Başkanı Sedat Baykay, “Bugün, Yedi Hilal İnegöl Şubesi ve İyilik Hareketi Derneği olarak, bu mübarek Ramazan ayında sizlerle Medine usulü bir iftar sofrasında bir araya gelmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, bizleri bir sofranın etrafında kardeşlik duygularıyla buluşturdu. Yedi Hilal ailesi olarak yıllardır Türkiye'de yayılmış 100 ü aşkın şubesinde gelenekselleşmiş olan Medine Usulü iftar programı yapmaktayız. Yedi Hilal nedir diye merak eden, ilk kez duyanlar için vaktimiz fazla el vermediğinden dolayı bir iki cümle ile izah etmek isterim. Gençlik medeniyetimizin yeniden inşa sürecinde rol almak, bir ışık yakmak istemektedir. Zaman yeni bir başlangıç ve daha güçlü adımlar için düşünme ve karar alma zamanıdır. Ülkemize, milletimize ve gençliğe musallat olmuş bütün sahtelikleri ortaya çıkaracak, hak ve hakikati bütün çıplaklığı ile kuşanmış, büyük ve derin bir yürüyüşün önünü açacak, zalimlere korku, mazlumlara umut verecek tevhit, adalet ve özgürlük eksenli bir gençlik hareketinin vakti gelmiştir. Gençliğin daha fazla iğdiş edilmeden asli görevi olan “davasına” geri dönmesi için samimi çalışmalara ihtiyaç vardır. Allah için, insanlık için, olan bitenden rahatsız olan ve bu böyle gitmez diyen herkesin bundan sonra yapabileceği en güzel katkı bu davaya gönül vermek, nefer olmak, önder olmak, önde olmaktır… Yedi Hilal işte bu şuurla yola çıktı. Rabbim yolumuz açık kolay eylesin. Samimiyet ve gayretimiz artırsın. Ramazan, sadece açlığımızı ve susuzluğumuzu terbiye ettiğimiz bir ay değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve ümmet bilincinin en güzel yaşandığı zaman dilimidir. İşte bugün burada, Peygamber Efendimiz’in (sav) sünnetini yaşatarak, Medine usulü iftarımızda ekmeğimizi, soframızı ve muhabbetimizi paylaşıyoruz. Bu akşam ki iftarımızın amacı bir nebzede olsa kendi zengin iftar konforumuzdan vazgeçip, Gazze'de siyonist İsrail'in bombaları ile enkaz haline gelmiş, duvarları ve çatısı olmayan evlerinde iftar yapmaya çalışan kardeşlerimizin ve Afrika'da açlık çeken, emperyal güçler tarafından yoksul bırakılmış insanların duygularını anlama gayretidir. Bu güzel buluşmada emeği geçen, dualarıyla bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu iftara katkı sunan İyilik hareketi Derneği'ne ve Muhacir Suriye'li kardeşlerimize Yedi Hilal yönetimi adına haassaten teşekkür ederim. Rabbim, oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul buyursun. Hepinizi tekrar sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah’a emanet olun.”