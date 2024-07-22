Jeotermal enerjiyi 7 farklı sektörde etkin bir şekilde kullanarak temiz enerji alanına yeni bir bakış açısı getiren Yediyol Holding, yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 1998 yılında Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini keşfetme vizyonu ile kurulan Yediyol Holding, insan kaynakları uygulamalarıyla çalışan vizyonuna katkı sağlarken, sosyal sorumluluk projeleri ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Yediyol Holding’in Kuşadası'nda bulunan Seven For Life Thermal Hotel’i de, insan kaynakları uygulamaları ile dikkat çekiyor. Otelde görev yapan beyaz ve mavi yaka personel için belirlenen KPI'lar ve metrikler objektif bir şekilde değerlendirildikten sonra, çalışanlar KPI gerçekleştirme oranlarına göre ödüllendiriliyor. Ayrıca; housekeeping, mutfak, teknik ekip ve servis ekibi gibi çeşitli departmanlarda görev yapan çalışanlar için gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti gibi kriterler ön planda tutuluyor.

‘’ÇALIŞANLARIN PERFORMANSININ OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİĞİ BİR SİSTEMİMİZ VAR’’

Yediyol Holding olarak, çalışanlarının gelişimini öncelikli hedefleri arasında gördüklerinin altını çizen Yediyol Holding İnsan Kaynakları Başkanı Sema Yücetaş, geliştirdikleri uygulamalar ile hem çalışan memnuniyetini hem de kurumsal başarılarını arttırdıklarını belirterek şunları söylüyor: “Yediyol Holding merkez ofisinde, tüm pozisyonlar için belirlenen kriterler doğrultusunda çalışanların performansının objektif bir şekilde değerlendirildiği bir sistem yer alıyor. Bu sistem, çalışanlarımızın hem motivasyonunu hem de şirkete olan bağlılıklarını güçlendiriyor. Konya’da yer alan Agrotermal tesisimizde, kadın üretim işçileri ile jeotermalle ısınan teknolojik seralarda topraksız tarım yaparak domates üretimi gerçekleştiriliyoruz. Laboratuvar sonuçlarında pestisit kalıntısı bulunmayan ürünler ile hem sağlıklı hem de sürdürülebilir tarım uygulamaları benimserken, bir yandan da hazırladığımız eğitim programları ile çalışanlarımızın gelişimine destek oluyoruz.” dedi.

“ÇEVREYE VE İNSAN HAKLARINA YÖNELİK PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirdiklerinin altını çizen Yücetaş, “Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve Global Compact kriterlerine uygun projeler geliştirilerek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek adına holding bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Gururla söyleyebilirim ki, 2024 yılının ilk yarısında toplam 11 sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Yediyol Holding ve holdinge bağlı kuruluşlar olarak topluma, yasalara, çevreye, hayvan ve insan haklarına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“DAHA PARLAK BİR GELECEĞE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Dijital dönüşüm ve yeni nesil insan kaynakları uygulamaları ile geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Sema Yücetaş, şunları söyledi: “Son olarak C-SUITE CONNECT Platformu tarafından organize edilen ve iş dünyasının geleceğini şekillendiren en önemli teknolojik gelişmelerden biri olan üretken yapay zekayı konuştuğumuz #futureistoday AI etkinliğinde, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı dönüşümü tartışma fırsatı bulduk. Dijital pazarlama ve genel yönetim ekipleri ile yapılan analizlerin, holdinglerin rekabet gücünü arttırdığını düşünüyorum. Ayrıca, gündemi ve günceli yakalamanın bu denli önem kazandığı bir dönemde, dünyayı ilgilendiren projelerde söz sahibi olmanın da oldukça önem arz ettiğini düşünüyorum. Yediyol Holding olarak, daha parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

“SEKTÖRDE ÖRNEK BİR KURUM OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şirket başarılarının, insan kaynakları gücüne ve çalışan memnuniyetine bağlı olduğunu söyleyen Yücetaş, “Yediyol Holding olarak, çalışanlarımızın mutluluğunu ve gelişimini en öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Merkez ofisimizden, Agrotermal ve Seven For Life Thermal Hotel’e kadar tüm birimlerimizde uyguladığımız yenilikçi insan kaynakları politikaları ile çalışanlarımızın potansiyellerini en üst seviyede kullanmasını sağlıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle topluma değer katarken, sürdürülebilir başarıya olan inancımızla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Birlikte çalışarak ve sürekli gelişerek, sektörde örnek bir kurum olmaya devam edeceğiz" dedi.