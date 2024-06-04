Bursa'da yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli olarak alıkoymaktan yargılanan Kamuran Pınar Acar, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.'ya ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.



Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesini Kamuran Pınar Acar'a 1 Temmuz 2020'de kiralayan Aydın S., Acar'ın kirayı ödememesi üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar Acar'a icra dairesi borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Acar, borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdığında çöp evle karşılaştı. Dairenin kapı kilidi değiştirilirken, polisler mahkeme kararına uymayıp çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar Acar'ı gözaltına aldı. Acar, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Temizlemeye gelen belediye ekipleri buldu

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verilmesinin ardından eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.





Teyze tutuklandı

Çocuğun bulunmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler Kamuran Pınar Acar'a ulaşamazken, Cem Muhammet A. adlı çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya annesinin yanına gönderildi. Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar Acar hakkında 'ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet', 'çocuk kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde Kamuran Pınar Acar'ın akıl sağlığının yerinde olduğu ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi.

Acar, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki gizlilik kararı bulunan yargılamasının 6’ncı duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme heyeti, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar Acar'ın üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Tahliye kararının ardından Antalya’da annesi Yasemin A. ile birlikte yaşayan Cem Muhammet A., tedbir amacıyla yeniden devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz edildi. Bakanlık avukatları, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet'in can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski olduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak, Kamuran Pınar Acar'ın yeniden tutuklanmasını istedi. Mahkeme, verilen tahliye kararının yerinde olduğuna hükmedip itirazı reddederken, Kamuran Pınar Acar'ın adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına hükmetti.





Yeğenini çöp eve kilitleyip ölüme terk eden teyzeye 8 yıl hapis

Davanın karar duruşmasında, Antalya'da yaşayan anne Yasemin A. ile Cem Muhammet Bursa'ya geldi. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamuran Pınar Acar’ın 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatına, 'eziyet' suçundan 7 yıl, 'cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kamuran Pınar Acar’ın kızı Esra Zeynep A.’ya ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmedildi.