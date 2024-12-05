Araç satın almayı planlayan herkesi etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. İkinci el araç satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile ikinci el otomobil alım satımlarında sigorta zorunluluğu getirildi.

SİGORTA YOKSA DEVİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEYECEK

NTV'nin haberinde, yeni düzenlemeye göre tescil edilmiş araçların tüm satış ve devir işlemleri, alıcı adına satış ve devir tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespiti durumunda noterler tarafından gerçekleştirilecek. Sigortası olmayan bir alıcı, aracın devrini gerçekleştiremeyecek.

Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak. Trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar bu uygulamadan hariç tutulacak.

"TRAFİKTE SİGORTASIZ ARAÇ KULLANIMINI AZALTACAK"

Sektör yetkilileri, bu kararın trafikte sigortasız araç kullanımını azaltacağına dikkat çekti.

15 GÜNLÜK SÜRE İPTAL EDİLMİŞTİ

Diğer yandan, trafik sigortasına ilişkin karar yarından itibaren yürürlüğe girecekti. Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, araç satışından sonraki 15 gün içinde sigorta yaptırma süresi sona erecekti. Yeni düzenlemeyle, trafik sigortasının aracın satış günü yapılması zorunlu hale gelecekti.

15 GÜNLÜK SÜREDE YAŞANAN KAZALAR SORUN YARATIYORDU

Trafik sigortasında 15 günlük sürede yaşanan kazalar sorun yaratıyordu. Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti.

Yüksek Mahkeme'nin iptal kararında, araç satışının ardından önceki sahibinin aracın üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, ayrıca eski sahibinin yeni araç sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim yükümlülüğünün bulunmadığı vurgulandı.

Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bundan aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun "oldukça ağır bir müdahale" niteliği taşıdığı kaydedildi. İlgili madde 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmış, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırılmıştı.