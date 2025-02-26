Emekliler, bayram ikramiyelerine yönelik zam beklentisi içindeler, ancak bu beklenti henüz gerçekleşmiş değil. Hükümet kanadından emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair açıklamalar gelse de, zammın oranı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmıyor. Ekonomi yönetiminin onaylamadığı bir zam kararı alınmayacağı için, bu konuda şu an için belirli bir tutar açıklanmış değil. Ancak emekli bayram ikramiyelerinde, bazı kişiler için zam kadar önemli bir uyarı da yapılıyor.

ÖDEME ALAMAZLAR!

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili hak sahipliği konusunda önemli bir ayrıntı bulunuyor. Şu anda emekli olan kişiler, bayram ikramiyesinin hak sahipleridir. Zam yapılsa da yapılmasa da tüm emekliler bu ödemeyi alacaklar. Ancak yeni emekli olacaklar için durum farklı. Yeni emekliler için son 3 gün uyarıları yapılmaya başlandı. Bu uyarıyı göz ardı edenler, ödemeler yapıldığında pişman olacaklar.

Emekli olmak için tüm şartları sağlayan ve emeklilik başvurusu yapma aşamasında olan kişilerin, Ramazan ayında yapılacak bayram ikramiyesini alabilmek için sadece 3 günleri kaldı. Bu 3 gün içinde emeklilik başvurusu yapmayanlar, Ramazan ayında bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanamayacaklar.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri emeklilik başvurularını yapanlar 1 Mart itibariyle emekli kabul edilecekler. Ancak Cumartesi gününden itibaren emeklilik başvurusu yapanlar emekliliklerini 1 Nisan 2025’ten itibaren başlatabilecekler. Bu emeklilerin maaşları da Nisan ayının ilk gününden itibaren hesaplanmaya başlanacak. Dolayısıyla Ramazan ayında emekli olunmadığı için emekli bayram ikramiyesi ödemesi de alınamayacak. Bu ödemeyi kaçırmak istemeyenlerin önlerinde emeklilik başvurusu için sadece 3 günlük bir süre kaldı.

Emekli olmayı planlayanlar, emeklilik başvurularını e-devlet üzerinden veya SGK il ve ilçe müdürlüklerinden gerçekleştirebilir. Başvuru tarihi itibarıyla emeklilik işlemleri başlatılabiliyor. İşlem ne zaman tamamlanırsa tamamlanmış olsun, başvurulan ayı takip eden ayın ilk gününden itibaren emeklilik maaşı ödemeleri başlayacak.