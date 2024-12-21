Devrim sürecine 2011 yılında katılan Garip, savaşın farklı evrelerinde önemli görevler üstlendi. 2016 yılına kadar Cephe Şamiye'nin çeşitli komutanlarının yardımcılığını yaptıktan sonra, aynı örgütün genel komutanı olarak atanmıştı. Halep Valiliği'ne atanan Garip, bu önemli görevinde, geçmiş deneyimlerini ve liderlik becerilerini kullanarak Halep için yeni bir dönemin kapılarını aralamayı planlıyor.

CNN TÜRK'TE İNEGÖL YAZDILAR

CNN Türk’te SMO Komutanı Azzam Garip'in Halep Valiliği'ne atanmasının tartışıldığı programda Garip’in İnegöl Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptığı söylendi.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANS YAPTI

Öte yandan Azzam Garip eğitim hayatına Türkiye'nin Bingöl Üniversitesi'nde ilahiyat (Tefsir) alanında yüksek lisans yaptığı öğrenildi.

DAVUTOĞLU'NDAN AZZAM GARİP PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yeni atanan Halep Valisi Bingöl Üniversitesi yüksek lisans mezunu Azzam Garip oldu. Onları üniversiteden atmak, evlerinin suyunu kesmek, otobüslerle sınır ötesine bırakmak isteyen provokatör siyasetçiler acaba bir özür dileyecekler mi? Her halükarda, Halep’i ziyaret etsinler ve güzel bir Türkçe ile kendilerini karşılayacak olan valinin ikram edeceği Türk kahvesini içsinler. Bilsinler ki o kahve kırk yıl değil, kırk asır sürecek bir hatırın ve kardeşliğin sembolü olacak." dedi.