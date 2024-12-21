Türkiye ve dünyanın dört bir yanından 24 ülkeden gelen 2.000 yarışmacının katıldığı prestijli organizasyonda, 78 farklı kategoride yapılan yarışmalar büyük bir gastronomi şöleni oluşturdu. Okul, bu yıl da geçen yıllardaki başarılarını devam ettirerek adını zirveye yazdırdı.

Hacı Sevim Yıldız 4 MTAL, ekip yarışmasında birinci olarak altın madalya kazandı ve "En İyi Lise Takımı" unvanını elde etti. Bu büyük başarı, okulun gastronomi alanındaki yetenekli öğrencilerinin ne denli donanımlı ve yaratıcı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarışmalara katılan 13 öğrencimiz, yalnızca ekip yarışmalarında değil, bireysel kategorilerde de müthiş bir performans sergileyerek toplamda 12 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Öğrencilerimiz, gastronomi dünyasında yeteneklerini kanıtlayarak Bursa ve İnegöl’ü gururla temsil etti. Bu zafer, sadece okulun değil, şehrin de uluslararası alandaki prestijini artırdı.

Başarılarının ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, öğrencilerimizi kutlayarak gururlandığını belirtti. Öğrencilerimizin bu tarihi başarısında emeği geçen Alan Şefi Evren Güneri ile öğretmenlerimiz Celal Emre Özesen, Sevde Nur Kandir ve Zeynep Algül’e özel teşekkürlerimizi sunarız. Bu başarı, sadece öğrencilerimizin azmiyle değil, öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla da mümkün olmuştur.

Okulumuzun, 21. Uluslararası Mutfak Günleri’ne katılmasında büyük katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilyacılar Odası, İnegöl Servisçiler Odası, İnegöl Özdilek, İnegöl Brew Mood Cafe ve Elit Et Ürünleri’ne teşekkür ederiz. Bu destek, öğrencilerimizin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır.

Gastronomi alanındaki bu büyük başarı, öğrencilerimizin gelecekteki kariyerlerine de önemli bir yön verecek ve bu başarı hikayesi, sadece gastronomi alanında değil, tüm eğitim camiası için ilham kaynağı olacaktır.